В ПСЖ нашли замену Навасу

Молодой голкипер заменит опытного

Кейлор Навас / фото - Football Espana

ПСЖ активно ведет переговоры с агентом Мино Райолой по трансферу его клиента Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает журналист Nicolo Schira.

Голкиперу «Милана» предложен пятилетний контракт с зарплатой в 10+2 миллионов евро. Стороны уже обсуждают возможный скорый медосмотр вратаря, который планируют провести прямо в расположении сборной Италии.

Пострадать от такого трансфера может нынешний вратарь парижан Кейлор Навас, которого в прошлом клубе так само заменили на более молодого и медийного голкипера. Это смотрится как минимум странно, после удивительных выступлений костариканца в Лиге Чемпионов, и, особенно, в поединках с «Баварией».

Напомним, президент ПСЖ заявил, что не продаст Килиана Мбаппе.