В ПСЖ не хотят отпускать Почеттино

В специалисте заинтересованы в «Тоттенхэме»





Маурисио Почеттино / Фото: Goal.com

В ПСЖ не собираются расставаться с главным тренером Мауриссио Почеттино несмотря на неудовлетворенность наставника. Об этом сообщил в Twitter журналист Жюльен Мейнар.



На текущий момент известно, что Почеттино разочарован тем, как выстроены рабочие процессы в ПСЖ, где многими процессами занимается спортивный директор Леонардо.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» заинтересованы в возвращении Почеттино.