Тренер «Лилля»: «Невероятно! Обойти ПСЖ в Лиге 1 – это что-то исключительное»
В ПСЖ не хотят отпускать Почеттино
В специалисте заинтересованы в «Тоттенхэме»
12:55
Маурисио Почеттино / Фото: Goal.com
В ПСЖ не собираются расставаться с главным тренером Мауриссио Почеттино несмотря на неудовлетворенность наставника. Об этом сообщил в Twitter журналист Жюльен Мейнар.
На текущий момент известно, что Почеттино разочарован тем, как выстроены рабочие процессы в ПСЖ, где многими процессами занимается спортивный директор Леонардо.
Напомним, ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» заинтересованы в возвращении Почеттино.
Комментарии 0