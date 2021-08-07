Украинский форвард попал в заявку на матч с ПСЖ
В ПСЖ подтвердили наличие переговоров с Месси
Но клуб опроверг информацию о том, что они уже завершены
16:38
Лионель Месси / Фото - Getty Images
Нападающий Лионель Месси покинул «Барселону». Сторонам не удалось подписать контракт из-за правил испанской Примеры.
ПСЖ подтвердил переговоры с аргентинцем. Об этом сообщает портал Goal, ссылаясь на комментарий пресс-службы клуба.
Однако парижане опровергли информацию о том, что стороны уже пришли к соглашению. Об этом ранее сообщил Халифа Бен Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ.Ранее сообщалось, что вице-чемпион Франции арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси.
Комментарии 0