В «Реале» назвали имена трех звезд, которые точно покинут клуб следующим летом
Следующим летом истекают контракты четырех игроков мадридского «Реала». Как сообщает издание Marca, трое из них точно покинут столицу Испании.
Речь идет о Гарете Бэйле, Марсело и Иско. И если от первого хотят избавиться из-за огромной зарплаты и неуважительного отношения к клубу, то испанец с бразильцем попросту растеряли былую форму и на протяжении нескольких лет показывают низкий уровень игры.
Несмотря на то, что в новом сезоне Карло Анчелотти доверяет Бэйлу и Иско игровые минуты (Марсело старт новой кампании проводит в лазарете), но в клубе все равно не намерены продлевать с ними контракт.
Также летом 2022 года соглашение истекает у единственного обладателя ЗМ в составе «сливочных» Луки Модрича, но его положение в «Реале» намного более надежное. 36-летний хавбек является железным игроком основы и может задержаться здесь еще на сезон. Зимой игрок продлил контракт с клубом на год, а по ходу этой кампании может наиграть на еще одно продление.
«Сливочные» могли бы продлить с ним контракт на более долгий срок, но у руководства клуба есть принцип – не давать больше чем годичный контракт возрастным футболистам (по этой причине экс-капитан «Реала» Серхио Рамос конфликтовал с боссами команды и в итоге покинул Мадрид).
Напомним, «Реал» может свободным агентом подписать Мбаппе следующим летом, но все равно потерять внушительную сумму.
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