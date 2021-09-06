В «Реале» назвали имена трех звезд, которые точно покинут клуб следующим летом

Футболисты когда-то образовывали костяк команды

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Следующим летом истекают контракты четырех игроков мадридского «Реала». Как сообщает издание Marca, трое из них точно покинут столицу Испании.

Речь идет о Гарете Бэйле, Марсело и Иско. И если от первого хотят избавиться из-за огромной зарплаты и неуважительного отношения к клубу, то испанец с бразильцем попросту растеряли былую форму и на протяжении нескольких лет показывают низкий уровень игры.

Несмотря на то, что в новом сезоне Карло Анчелотти доверяет Бэйлу и Иско игровые минуты (Марсело старт новой кампании проводит в лазарете), но в клубе все равно не намерены продлевать с ними контракт.

Также летом 2022 года соглашение истекает у единственного обладателя ЗМ в составе «сливочных» Луки Модрича, но его положение в «Реале» намного более надежное. 36-летний хавбек является железным игроком основы и может задержаться здесь еще на сезон. Зимой игрок продлил контракт с клубом на год, а по ходу этой кампании может наиграть на еще одно продление.

«Сливочные» могли бы продлить с ним контракт на более долгий срок, но у руководства клуба есть принцип – не давать больше чем годичный контракт возрастным футболистам (по этой причине экс-капитан «Реала» Серхио Рамос конфликтовал с боссами команды и в итоге покинул Мадрид).

Напомним, «Реал» может свободным агентом подписать Мбаппе следующим летом, но все равно потерять внушительную сумму.