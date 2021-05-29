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В «Реале» удивлены решением Аллегри возглавить «Ювентус»

Испанцы даже не успели сделать специалисту предложение
Футбол Примерa (Испания)
10:33
В «Реале» удивлены решением Аллегри возглавить «Ювентус»
Массимилиано Аллегри / фото - Ювентус

Стало известно, почему и как сорвался переход Массимилиано Аллегри в «Реал». Мадридский клуб хотел начать переговоры с итальянцем только после официального объявления об уходе Зинедина Зидана. Так «Реал» хотел проявить уважение к бывшему тренеру команды.

По информации портала As, Аллегри боялся остаться без клуба этим летом, так как уже два года он не тренировал. В то время, пока «Реал» ждал решения Зидана, Аллегри активно вел переговоры с «Ювентусом». Туринцы поставил тренеру ультиматум. Если бы он не дал согласие на возвращение в клуб в среду, то в четверг «Юве» отозвал бы предложение. Поэтому тренер решил не ждать шагов от «Реала».

В Мадриде были очень удивлены решением Аллегри, но ничего сделать уже не могли. Стоит отметить, что «Реал» даже не успел провести переговоры с наставником.

Сейчас клуб рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера. Это Антонио Конте, ранее работавший в «Интере», тренер «Кастильи» Рауль и Маурисио Почеттино, возглавляющий ПСЖ.

Напомним, Давид Алаба стал игроком «Реала».

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Массимилиано Аллегри Ювентус

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