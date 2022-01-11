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В «Роме» определились с будущим разочаровавшего в первой части сезона Моуриньо

Боссы «волков» встретились с португальским специалистом
Футбол Серия А (Италия)
11 января 14:24
В «Роме» определились с будущим разочаровавшего в первой части сезона Моуриньо
Жозе Моуриньо / фото - AS Roma

Руководство «Ромы» провело встречу с главным тренером Жозе Моуриньо, сообщает Corierre dello Sport.

Несмотря на многочисленные слухи, боссы клуба выразили поддержку 58-летнему специалисту. Они считают, что работу португальца нужно оценивать на более длительном отрезке, чем полсезона.

К тому же, «волки» готовы предоставить коучу усиления этой зимой и уже продумывают январскую трансферную кампанию.

После 21-го тура «Рома» идет на 6-м месте в Серии А. Римляне выиграли лишь одну встречу с главными конкурентами за еврокубковую зону, разгромив «Аталанту».

Напомним, после поражения от «Ювентуса» Моуриньо публично обвинил своих игроков.

 

Павел Харченко
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