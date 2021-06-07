В России можно получить уголовный срок за ношение новой футболки сборной Украины

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Накануне была представлена новая форма сборной Украины. Одним из основных ее элементов является контур карты государства с полуостровом Крым. Данный факт возмутил целый ряд российских медиаперсон.

Помимо того, за ношение футболки на территории РФ может грозить реальный уголовный срок. Об этом сообщил известный адвокат Игорь Бушманов.

Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет.

Говоря простым языком, болельщикам не стоит надевать эту футболку сборной Украины на территории РФ. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае повторного правонарушения – к уголовной сроком до четырех лет.