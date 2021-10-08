В России предложили провести матч со сборной Украины «под эгидой дружбы и объединения народов»

Игру хотят организовать на нейтральном поле

фото - УАФ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов предложил провести товарищеский матч между сборными Украины и России:

«Хотел бы предложить товарищеский матч сборной России и Украины. Мне кажется, это отличная идея. В середине декабря РПЛ и УПЛ уходят на зимнюю паузу. Можно провести такой матч под эгидой дружбы и объединения народов после окончания тура национальных первенств и перед началом отпусков футболистов. Это будет очень круто. Чтобы никого не травмировать, провести матч на территории какой-то третьей страны. Думаю, многие государства захотят предложить такую площадку. Предлагаю РФС обратиться к украинским коллегам с такой инициативой. Кстати, совершенно непонятно, кто победит. Украинские ребята играют неплохо, это будет настоящая спортивная битва, какая и должна быть между нашими людьми».

Ранее в России уже предлагали провести товарищеский матч с украинской сборной, но в УАФ ясно дали понять, что в нынешней ситуации такое невозможно.

К тому же, «полыхание» с восточной стороны вызвали недавние действия UEFA. Представляя Евро-2024, организация изобразила Крым частью Украины.