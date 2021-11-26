«У него достаточно аргументов для победы». Луиш Фигу назвал своего фаворите в борьбе за «Золотой мяч»
В руководстве «Баварии» уверены в том, что Левандовски возьмет «Золотой мяч»
Форварда лишили этой награды в прошлом году
26 ноября 12:51
Роберт Левандовски / фото - Bundesliga
Президент «Баварии» Герберт Хайнер поделился с Bayern & Germany ожиданиями от вручения премии «Золотой мяч»:
«Бавария» – это всегда про титулы. Мы с нетерпением ждем понедельника. Левандовски заслужил «Золотой мяч», и мы будем очень рады за него».
Левандовски является одним из главных претендентов на престижный приз, наряду с Каримом Бензема, Лионелем Месси и Жоржиньо.
Форвард также был единоличным фаворитом на получения награды в прошлом году, но вручение премии решили отменить, обосновав это особенностями «пост-ковидного» сезона.
Вручение награды пройдет в понедельник, 29-го ноября в Париже.
«У него достаточно аргументов для победы». Луиш Фигу назвал своего фаворите в борьбе за «Золотой мяч».
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