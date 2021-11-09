В руководстве МЮ считают отставку Сульшера неизбежной

Норвежец не справляется с новыми турнирными задачами

Оле-Гуннар Сульшер / фото - CNN

Боссы «Манчестер Юнайтед» имеют серьезные сомнения в продолжении сотрудничества с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером, сообщает Manchester Evening News.

Пока что часть правления «дьяволов» поддерживает коуча, но в офисах команды осознают, что если команда продолжит буксовать, то изменения на тренерском мостике не заставят себя ждать.



Но для начала МЮ нужно найти наставнику замену. Ранее маникунианцы рассматривали на этот пост Антонио Конте, но «Тоттенхэм» успел забрать его себе, назначив вместо Нуну Эшпириту Санту.

По сути, из свободных топ-тренеров на рынке остался лишь Зинедин Зидан, но француз давно грезит о работе в сборной своей страны.

Будущее Сульшера будет напрямую зависеть от успехов команды в сезоне. С приходом топ-звезд в лице Роналду, Варана и Санчо планка желаемых результатов заметно поднялась – боссы клуба хотят видеть «дьяволов» с трофеями в руках.

Пока что МЮ вылетели из Кубка Англии от «Вест Хэма», а в чемпионате идут на 6-м месте, отставая от лидеров гонки на 9 очков.

Ранее сам Сульшер открыто заявил, что «Юнайтед» далек от уровня топ-команды.