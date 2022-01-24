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В руководстве Примеры отреагировали на ситуацию Дембеле и «Барселоны»

Клуб и игрок конфликтуют из-за продления контракта
Футбол Примерa (Испания)
22:12
В руководстве Примеры отреагировали на ситуацию Дембеле и «Барселоны»
Усман Дембеле / фото - FC Barcelona

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал для Diario Sport разногласия «Барселоны» и вингера Усмана Дембеле в вопросах продления контракта:

«Не думаю, что «Барселона» совершает какие-либо противоправные действия.

Мне нужно знать больше, но у «Барселоны» хорошие юристы. Не думаю, что дойдет до чего-то незаконного».

Действующее соглашение француза с командой истекает грядущим летом. По информации СМИ, форвард требовал у «сине-гранатовых» зарплату в 40 миллионов евро в год.

В клубе заявили, что футболист должен покинуть клуб в январе. Также была информация, что если он не покинет команду, то проведет оставшиеся по контракту полгода в резерве.

В профсоюзе футболистов пригрозили каталонцам ответственностью за давление на игрока.

Ранее Дембеле пропусти тренировку команды, сославшись на боли в желудке. В клубе никто ему не верит.

 

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле Хавьер Тебас

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