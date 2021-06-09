В рядах сборной Швеции выявлен еще один случай коронавируса

Через пять дней, «Тре крунер» стартуют на Евро-2020 матчем с Испанией

Маттиас Сванберг / Фото - Twitter

Накануне стало известно о положительном результате теста на коронавирус нападающего сборной Швеции Деяна Кулусевски. Однако он оказался не единственным зараженным.

По информации Football Italia, также заболевание было выявлено у полузащитника Маттиаса Сванберга. Причем об этом стало известно во время тренировки команды.

Футболист был изолирован в отеле. Теперь всю делегацию ожидает тестирование на COVID-19.

14 июня Швеция стартует на Евро-2020 матчем с Испанией, в рядах которой также был выявлен коронавирус. На товарищеский матч «фурии рохи» против Литвы (4:0) пришлось выставить молодежный состав.