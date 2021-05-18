В «Сассуоло» подтвердили уход Де Дзерби

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Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил TUTTOmercatoWEB, что тренер команды Роберто Де Дзерби покинет клуб.

Нам жаль, потому что у нас с ним особая связь, желаем ему удачи. Мы будем следить за ним, и мы, безусловно, будем его первыми фанатами.

Мы должны гордиться тем, что делаем, это был выдающийся сезон».