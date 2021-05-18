Известен тренер, который может заменить Де Дзерби в «Сассуоло»
В «Сассуоло» подтвердили уход Де Дзерби
Тренер близок к «Шахтеру»
18 мая 11:10
Фото: CalcioMercato
Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил TUTTOmercatoWEB, что тренер команды Роберто Де Дзерби покинет клуб.
«Со вчерашнего дня это прощание, он хотел принять это решение. Понятно, что как клубу нам очень жаль, но мы также благодарны ему за проделанную огромную работу.
Нам жаль, потому что у нас с ним особая связь, желаем ему удачи. Мы будем следить за ним, и мы, безусловно, будем его первыми фанатами.
Мы должны гордиться тем, что делаем, это был выдающийся сезон».
Сообщалось, что Де Дзерби уже подписал контракт с «Шахтером».
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