Тренер Словакии: «Нам удалось выключить Левандовски»
В сборной Словакии обнаружили два случая коронавируса на Евро-2020
Заразились игрок и тренер
Фото: AP News
В сборной Словакии выявлены два положительных теста на коронавирус.
Оба инфицированных члена сборной изолированы, сообщает Sky Sport. На данный момент вся команда пребывает в Санкт-Петербурге.
Заразились – защитник Денис Вавро, а также член тренерского штаба команды. Команда уже 18 июня должна сыграет второй матч на Евро против Швеции.
Сегодня Словакия пройдет повторное тестирование на COVID-19. При этом, тренер команды Штефан Таркович сообщил, что у обоих нет симптомов болезни.
В первой игре Словакия обыграла Польшу (2:1).
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