В сборной Словакии обнаружили два случая коронавируса на Евро-2020

Заразились игрок и тренер

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В сборной Словакии выявлены два положительных теста на коронавирус.

Оба инфицированных члена сборной изолированы, сообщает Sky Sport. На данный момент вся команда пребывает в Санкт-Петербурге.

Заразились – защитник Денис Вавро, а также член тренерского штаба команды. Команда уже 18 июня должна сыграет второй матч на Евро против Швеции.

Сегодня Словакия пройдет повторное тестирование на COVID-19. При этом, тренер команды Штефан Таркович сообщил, что у обоих нет симптомов болезни.

В первой игре Словакия обыграла Польшу (2:1).