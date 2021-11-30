В шаге от перехода в «Барселону». Конголезский форвард попрощался с китайским клубом

Игрок может вернуться в Испанию

Седрик Бакамбу / фото - ESPN

Нападающий китайского «Бэйцзин Гоань» Седрик Бакамбу провел последний матч в составе пекинского клуба.

Пресс-служба команды на официальном сайте попрощалась с конголезцем:

«Храним твое имя в наших сердцах, Седрик. Надеюсь, ты нас никогда не забудешь».

Контракт форварда с китайским клубом истекает 31-го декабря этого года, и уже в январе он сможет выбрать себе новое место футбольной прописки.

Издание AS сообщает, что игрок близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента.

Каталонцы ищут усиление атаки за небольшой бюджет, и Бакамбу выглядит вполне реальным вариантом.

К тому же, нападающий хорошо знаком с испанским чемпионатом, ведь выступал там в составе «Вильярреала» с 2015-го по 2018-й год.

Напомним, «Барселона» обратилась к «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера форварда.