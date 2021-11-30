В шаге от перехода в «Барселону». Конголезский форвард попрощался с китайским клубом
Нападающий китайского «Бэйцзин Гоань» Седрик Бакамбу провел последний матч в составе пекинского клуба.
Пресс-служба команды на официальном сайте попрощалась с конголезцем:
«Храним твое имя в наших сердцах, Седрик. Надеюсь, ты нас никогда не забудешь».
Контракт форварда с китайским клубом истекает 31-го декабря этого года, и уже в январе он сможет выбрать себе новое место футбольной прописки.
Издание AS сообщает, что игрок близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента.
Каталонцы ищут усиление атаки за небольшой бюджет, и Бакамбу выглядит вполне реальным вариантом.
К тому же, нападающий хорошо знаком с испанским чемпионатом, ведь выступал там в составе «Вильярреала» с 2015-го по 2018-й год.
Напомним, «Барселона» обратилась к «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера форварда.
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