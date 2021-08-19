В шаге от провала. «Рапид» разгромил «Зарю» первый матч квалификации Лиги Европы

При этом, луганский клуб не реализовали уйму моментов.

Фото: twitter.com/skrapid

«Заря» в первом матче квалификации Лиги Европы разгромно проиграла на выезде «Рапиду».

Первый тайм получился равным и уже в начале Аллахьяр чудом не открыл счет, обыграв вратаря, но силы удару не хватило. «Рапид» выровнял игру и сумел забить. Шевченко ошибся и Фунтас пробил в ближний угол.

Второй тайм «Заря» начала увереннее и упустила уйму моментов. Громов, Кабаев, Аллахьяр, Шахаб, Булеца – все они имели как минимум один шикарный момент, но чудом мяч не залетел в ворота. «Рапид» ждал свой шанс и дождался. Аж два! Кара обокрал Имерекова и пробил точно под штангу, а в конце матча ошибка Жуниньо привела к голу Грюля.

Лига Европы. Квалификация:

«Рапид» – «Заря» 3:0

Голы: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюль, 85

«Рапид»: Штребингер, Стойкович (Шик, 71), Хофманн, Граймль, Улльманн, Граховац (Шустер, 79), Любичич (Петрович, 79), Аразе (Китагава, 79), Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара, Грюлль.

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков (Цвек, 85), Леовижилдо, Кочергин, Громов (Захеди, 64), Булеца (Кристиан, 84), Назарина, Кабаев (Хомченовский, 76), Сайядманеш (Овусу-Фримпонг, 84).

Ответный матч пройдет в Запорожье через неделю.