В «Шахтере» опровергли, что Аллегри может возглавить команду

Директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту сообщил, что в клубе все довольны нынешним главным тренером Луишем Каштру и никто не связывался с Массимилиано Аллегри. Его слова приводит Rete Sport.

– Это абсолютная неправда. Мы довольны Луишем Каштру и ни с кем не разговаривали.

Аллегри – отличный тренер, но «Шахтер» уже много лет ищет более атакующих коучей, которым нравятся стили игры, отличные от стиля Аллегри.