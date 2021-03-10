Аллегри в «Шахтере»? Насколько реально увидеть двукратного финалиста Лиги чемпионов в УПЛ
В «Шахтере» опровергли, что Аллегри может возглавить команду
Боту заявил, что в команде довольны Каштру
Массимилиано Аллегри / Фото: Sport.ua
Директор департамента селекции «Шахтера» Жозе Боту сообщил, что в клубе все довольны нынешним главным тренером Луишем Каштру и никто не связывался с Массимилиано Аллегри. Его слова приводит Rete Sport.
– Правда, что вы связались с Аллегри, чтобы он возглавил команду в июне?
– Это абсолютная неправда. Мы довольны Луишем Каштру и ни с кем не разговаривали.
Аллегри – отличный тренер, но «Шахтер» уже много лет ищет более атакующих коучей, которым нравятся стили игры, отличные от стиля Аллегри.
Аллегри в «Шахтере»? Насколько реально увидеть двукратного финалиста Лиги чемпионов в УПЛ.
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