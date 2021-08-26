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В «Шахтере» опровергли интерес к Ризныку

Дончане не будут подписывать вратаря
Футбол Украинская Премьер-лига
12:28
В «Шахтере» опровергли интерес к Ризныку
Дмитрий Ризнык / фото - Футбол 1/2/3

После серьезной травмы Анатолия Трубина в СМИ появились слухи о желании «Шахтера» купить вратарю замену.

Главным кандидатом называли вратаря «Ворсклы» Дмитрия Ризныка, которого вызвали в сборную Украины.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter, «горняки» не рассматривали возможность покупки украинского голкипера. Информацию опроверг лично гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин.

Ранее сообщалось, что горняки сделали уже второе предложение по Ризныку за это трансферное окно.

В последних двух матча место в рамке «горняков» занимал Андрей Пятов. В игре с «Монако» голкипер сделал 8 сейвов.

Напомним, три вратаря сборной Украины пропустят отборочные матчи Евро-2020. Александру Петракову пришлось искать им замену.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин

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