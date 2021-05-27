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В «Шахтере» подтвердили интерес к экс-подопечному Де Дзерби

Защитник «Сассуоло» может пополнить ряды «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:56
В «Шахтере» подтвердили интерес к экс-подопечному Де Дзерби
Марлон / Фото - Calcionews24.com

Ассистент директора по футболу «Шахтера» Карло Николини подтвердил интерес клуба к защитнику «Сассуоло» Марлону. Слова члена руководства «горняков» передает Tuttomercatoweb.

То, о чем писали в газетах, в большинстве своем не соответствует действительности. Интерес присутствует только к Марлону, потому что он очень нравится тренеру. Но «Шахтер» не покупает дорого и много. Футболисты, которых мы будем оценивать, должны соответствовать нашим идеям и философии.

Покупать игроков можно также в Италии, а не только в Бразилии. Роберто Де Дзерби пришел не для навязывания определенных футболистов. Он оказался весьма открыт к диалогу.

Ранее стало известно, когда игроки «Шахтера» начнут работу под руководством Де Дзерби.

Сергей Стаднюк
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Теги

Сассуоло Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби Карло Николини

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