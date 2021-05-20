В «Шахтере» рассказали о замене газона на «Олимпийском»

Вопрос долго обсуждался с руководством стадиона и «Динамо»

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Директор «Шахтер-Сервис» Вадим Гунько в эфире Shakhtar News рассказал о том, как будет производиться замена газона на НСК «Олимпийский». Решение об этом было принято совместно с «Динамо» и руководством стадиона.

Мы привыкли всегда играть на хорошем газоне, поэтому инициатива исходила от нашего клуба. На всех домашних стадионах, которых уже было достаточно много, начиная с «Донбасс Арены», мы уделяли особое внимание качеству газона. Это общемировая, европейская практика – иметь достаточно высокие стандарты и требования к полю. Достаточно долго обсуждали этот вопрос с руководством НСК «Олимпийский», а впоследствии и с ФК «Динамо». Пришли к консенсусу: настало время. Собственно, прошло ровно 10 лет после того, как был постелен этот газон. И пора его менять настала давным-давно. Сейчас мы приступили к реализации проекта.

Какие именно работы сегодня проводятся?

Это стандартная практика: срезаем существующий газон с помощью нашего оборудования, технологий, которые мы приобрели в Великобритании и которыми пользуемся все это время. Затем выполняется финишная планировка профиля газона. Думаю, в конце этой или в начале следующей недели начнутся работы по укладке системы усиления газона. Дальше – ряд технологических операций, а после – засев. То есть это не рулонный газон: мы фактически сеем его, и потом нам необходим перерыв хотя бы около пяти недель, чтобы вырастить его в условиях, может быть, даже летней жары Киева.

Новый сезон обычно стартует в середине июля…

Так и есть. Мы рассчитываем, что к середине июля этот газон уже будет в достаточно хорошем состоянии, а к концу июля и началу августа – идеальный, великолепного качества.

Что мы хотим получить, если сравнить два газона? В чем будет разница?

Сторонний наблюдатель, возможно, и не заметит кардинальной разницы, но внимательный зритель отметит, что газон станет однородного цвета. Если кто-то присматривался, особенно когда трансляция в режиме высокого разрешения, мог заметить пятна светло-зеленого цвета – это так называемый однолетний мятлик, фактически сорняк. Таким сорняком была поражена практически вся поверхность этого газона. Так всегда происходит, если его не менять в течение нескольких лет. Мы прежде всего планируем и рассчитываем, что эстетически поле станет намного лучше и красивее, с функциональной точки зрения, что представляет наибольшую важность для игроков, – более скоростным и качественным, а самое главное – намного более прочным. Это прямым образом скажется на ощущениях футболистов и на их способности проявлять лучшие игровые качества.

Как происходит взаимодействие с НСК «Олимпийский» и с «Динамо»? Вызывали ли какие-то вопросы диссонанс?

Никакого диссонанса – пока работаем абсолютно в унисон. С руководством «Олимпийского» находим понимание по всем вопросам. Я уверен, что и Министерство молодежи и спорта в данном случае понимает важность процесса. Руководство ФК «Динамо» также поддерживает эту идею, и не только поддерживает, но и фактически взяло определенные финансовые обязательства по участию и инвестированию в проект. Пока все идет по плану. Работы выполняются силами прежде всего агрономической службы НСК «Олимпийский», безусловно, с нашим участием. Просто у нас есть опыт – мы знаем, как это делать, располагаем технологиями и умеем контролировать качество. А заказчиком этого процесса является НСК «Олимпийский». Большая благодарность и признательность его руководству за то, что оно понимает важность и занимается реализацией этой идеи.

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