В «Шахтере» сообщили, что судьба Коноплянки определится зимой

Евгений Коноплянка / Фото - ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался по поводу будущего полузащитника Евгения Коноплянки.

В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно.