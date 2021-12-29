Палкин: «Мы готовы отпустить любого игрока, но главное, чтобы предложение было хорошим»
В «Шахтере» сообщили, что судьба Коноплянки определится зимой
Хавбек отыграл всего 47 минут в текущем сезоне
Евгений Коноплянка / Фото - ФК Шахтер
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался по поводу будущего полузащитника Евгения Коноплянки.
Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него намного больше, чем он сегодня может дать, к сожалению.
В этом есть нестыковки, поэтому у него и мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно.
Палкин также заявил, что «Шахтер» готов отпустить любого игрока, если предложение поступит хорошее.
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