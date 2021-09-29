Врач «Руха»: «Сезон для Траоре окончен»
В «Шахтере» сообщили, что Траоре потребуется операция
Сообщалось, что форвард может пропустить остаток сезона
29 сентября 12:24
Фото - ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Футболист не смог самостоятельно покинуть поле.
Форвард из Буркина-Фасо в ближайшие дни перенесет операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Траоре предстоит пройти углубленное медицинское обследование. И после хирургического вмешательства будут определены сроки восстановления.
Ранее врач львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк сообщил, что футболист рискует пропустить остаток сезона.
Комментарии 2