В «Шахтере» сообщили, планируют ли откладывать возвращение в Украину в связи с ситуацией в стране

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Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о ближайших планах клуба в связи с возможным военным вторжением России на территорию Украины.

Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов. Предстоит еще три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому поединку с «Металлистом 1925» в Святошино.

Я буду в Киеве уже в пятницу, 18 февраля. Команда и тренерский штаб днем позднее – 19-го числа.

Ахметов? Насколько мне известно, Ринат Леонидович будет еще раньше – 16 февраля у него запланирована рабочая поездка в Мариуполь. Поэтому хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в обычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата.