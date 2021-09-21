В шот-листе «Барселоны» пять тренеров. Приоритетный вариант – Пирло

В руководстве «сине-гранатовых» ищут замену для Рональда Кумана

Фото: Readfootball

В матче пятого тура Примеры «Барселона» не сумела обыграть «Гранаду», вырвав ничью в конце встречи.

В руководстве каталонцев еще больше возросло неудовлетворение нынешним главным тренером команды Рональдом Куманом.

По информации инсайдера Жерарда Ромеро, «сине-гранатовые» уже имеет шорт-лист из пяти специалистов, которые рассматриваются в качестве замены для Кумана. Приоритетный вариант – бывший тренер «Ювентуса» Андре Пирло, который является креатурой президента клуба Жоана Лапорты.

Помимо итальянца, «Барселона» присматривается к Антонио Конте, Хави, Йоахиму Леву и Филлипе Коку.

Напомним, в последних четырех матчах каталонцы одержали лишь одну победу. В этом сезоне они выступают в Лиге чемпионов в группе с «Динамо».