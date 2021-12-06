В штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед» войдет тренер из МЛС

Он заменит Кэррика

Фото: Toronto

У Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» появится новый ассистент.

Им станет тренер «Торонто» Крис Армас. Он будет ассистентом главного тренера, сообщает BBC.

На этой должности американец заменит Майкла Кэррика, который покинул МЮ. Англичанин был ассистентом при Уле-Гуннаре Сульшере и руководил командой после его увольнения.

Кроме «Торонто» Армас был тренером в клубах «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Чикаго Файр».

Рангник уже выиграл первый матч во главе МЮ.