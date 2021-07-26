Полузащитник «Днепра-1»: «Благодаря Йовичевичу команда стала крепче психологически»
В составе «Днепра-1» выйдет два хорвата на матч с «Ворсклой»
Команды Йовичевича и Максимова сразятся в поединке первого тура УПЛ
26 июля 18:36
Фото - СК Днепр-1
В первом туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» на своем поле примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Главный тренер днепрян Игор Йовичевич определился с составом на эту встречу.
Также свой состав огласил наставник полтавчан Юрий Максимов.
Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Ворскла» – «Днепр-1» онлайн.
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