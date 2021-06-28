В течение недели решится судьба «Карпат»

Олег Смалийчук / Фото - Футбол 24

Владелец «Карпат» Олег Смалийчук заверил, что в скором времени определится будущее клуба. Его слова цитирует пресс-служба львовян.

На самом деле мы ничего не скрываем, просто еще не завершены все процессы, чтобы что-то сообщать. Думаю, через неделю все решится – и мы все расскажем.

Не будет никаких интервью «в теплой ванне», готов говорить с вами напрямую. Поэтому пишите вопросы в чате официального сайта «Карпат», постараюсь ответить на максимальное количество.