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В течение недели решится судьба «Карпат»

Смалийчук рассказал о ситуации вокруг клуба
Футбол Первая лига
28 июня 22:47
В течение недели решится судьба «Карпат»
Олег Смалийчук / Фото - Футбол 24

Владелец «Карпат» Олег Смалийчук заверил, что в скором времени определится будущее клуба. Его слова цитирует пресс-служба львовян.

Понимаю раздражение болельщиков «Карпат» такой тишиной с нашей стороны. Но не переживайте, мы все работаем для того, чтобы во Львове были только одни «Карпаты» – честный клуб с прозрачной экономикой. Не верьте слухам.

На самом деле мы ничего не скрываем, просто еще не завершены все процессы, чтобы что-то сообщать. Думаю, через неделю все решится – и мы все расскажем.

Не будет никаких интервью «в теплой ванне», готов говорить с вами напрямую. Поэтому пишите вопросы в чате официального сайта «Карпат», постараюсь ответить на максимальное количество.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут прекратить существование.

Сергей Стаднюк
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Теги

Карпаты Олег Смалийчук

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