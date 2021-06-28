Экс-игрок «Карпат» и сборной Македонии рассказал о нынешних лидерах македонцев
В течение недели решится судьба «Карпат»
Смалийчук рассказал о ситуации вокруг клуба
28 июня 22:47
Олег Смалийчук / Фото - Футбол 24
Владелец «Карпат» Олег Смалийчук заверил, что в скором времени определится будущее клуба. Его слова цитирует пресс-служба львовян.
Понимаю раздражение болельщиков «Карпат» такой тишиной с нашей стороны. Но не переживайте, мы все работаем для того, чтобы во Львове были только одни «Карпаты» – честный клуб с прозрачной экономикой. Не верьте слухам.
На самом деле мы ничего не скрываем, просто еще не завершены все процессы, чтобы что-то сообщать. Думаю, через неделю все решится – и мы все расскажем.
Не будет никаких интервью «в теплой ванне», готов говорить с вами напрямую. Поэтому пишите вопросы в чате официального сайта «Карпат», постараюсь ответить на максимальное количество.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» могут прекратить существование.
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