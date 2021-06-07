В тени Йылмаза. Неймар не был включен в символическую сборную Лиги 1

В команду сезона попали пятеро игроков «Лилля»

Неймар / Фото - Getty Images

Французские болельщики выбрали символическую сборную Лиги 1. Ее опубликовала пресс-служба высшего дивизиона Франции.

Вратарь: Майк Меньян («Лилль»).

Защитники: Джонатан Клауса («Ланс»), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте («Лилль»), Рейнилдо Мандава («Лилль»).

Полузащитники: Лукас Пакета («Лион»), Бенжамен Андре («Лилль»), Орельен Тчуамени («Монако»).

Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йылмаз («Лилль»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Отметим, в команду сезона не вошел нападающий ПСЖ. В свое время парижане заплатили за бразильца 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что через два года уменьшится число команд чемпионата Франции.