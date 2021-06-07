Президент ПСЖ: «Неймар сказал мне, что хочет завершить карьеру в нашем клубе»
В тени Йылмаза. Неймар не был включен в символическую сборную Лиги 1
В команду сезона попали пятеро игроков «Лилля»
21:25
Неймар / Фото - Getty Images
Французские болельщики выбрали символическую сборную Лиги 1. Ее опубликовала пресс-служба высшего дивизиона Франции.
Вратарь: Майк Меньян («Лилль»).
Защитники: Джонатан Клауса («Ланс»), Маркиньос (ПСЖ), Жозе Фонте («Лилль»), Рейнилдо Мандава («Лилль»).
Полузащитники: Лукас Пакета («Лион»), Бенжамен Андре («Лилль»), Орельен Тчуамени («Монако»).
Нападающие: Мемфис Депай («Лион»), Бурак Йылмаз («Лилль»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Отметим, в команду сезона не вошел нападающий ПСЖ Неймар. В свое время парижане заплатили за бразильца 222 млн евро.
Ранее сообщалось, что через два года уменьшится число команд чемпионата Франции.
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