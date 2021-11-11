Шапаренко признан лучшим игроком «Динамо» в октябре, опередив, Гармаша и Цыганкова
В топ-3 УПЛ от Цитаишвили вошли только игроки «Динамо»
Юный вингер не выиграл конкуренцию у партнеров и уехал в аренду в «Черноморец»
11 ноября 22:54
Георгий Цитаишвили / Фото - ФК Черноморец
Арендованный у «Динамо» вингер Георгий Цитаишвили в эфире YouTube-канала «Муха» назвал свою тройку лучших игроков УПЛ. Также новоиспеченный обладатель грузинского паспорта рассказал, почему не получил шанса в столичном клубе.
Топ-3 футболиста УПЛ прямо сейчас? Шапаренко, Цыганков и Гармаш.
Почему я не получил шанса в «Динамо»? Тренер же себе не враг. Если я заслуживаю, он даст шанс. Наверное, не хватало понимания взрослого футбола. Если бы оно было таким, как сейчас, то я бы быстрее получил шанс.
Интересно, что Шапаренко был признан лучшим игроком «Динамо» в октябре, опередив, именно Гармаша и Цыганкова.
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