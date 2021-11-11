В топ-3 УПЛ от Цитаишвили вошли только игроки «Динамо»

Георгий Цитаишвили / Фото - ФК Черноморец

Арендованный у «Динамо» вингер Георгий Цитаишвили в эфире YouTube-канала «Муха» назвал свою тройку лучших игроков УПЛ. Также новоиспеченный обладатель грузинского паспорта рассказал, почему не получил шанса в столичном клубе.

Почему я не получил шанса в «Динамо»? Тренер же себе не враг. Если я заслуживаю, он даст шанс. Наверное, не хватало понимания взрослого футбола. Если бы оно было таким, как сейчас, то я бы быстрее получил шанс.