В тренерский штаб Анчелотти войдет его бывший подопечный

Итальянец привнесет изменения в «Реал»

Альваро Арбелоа / фото - Eurosport

Экс-фулбек мадридского «Реала» Альваро Арбелоа может войти в тренерский штаб Карло Анчелотти, сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

Итальянский специалист не прочь видеть Альваро в своем штабе, так как испанец, с которым Папа Карло ранее работал в Мадриде, уже имеет тренерский опыт в молодежной команде «сливочных» «Инфантиле А».

Арбелоа вместе с «Инфантилем» стал чемпионом в своей возрастной категории в минувшем сезоне. В активе команды 38-летнего начинающего тренера 15 побед, 2 ничьи, ни одного поражения, 104 забитых гола и лишь 5 пропущенных.

Под руководством Анчелотти Арбелоа выигрывал с «Реалом» Кубок Испании и Лигу Чемпионов.

Также, в штаб итальянца вошли Давиде Анчелотти (главный ассистент), Франческо Маури (фитнесс-тренер), Антонио Пинтус (тренер по физ. подготовке) и Симоне Монтанаро (видеоаналитик), работавшие с ним в «Эвертоне».

Напомним, Анчелотти уговорит Рамоса остаться в «Реале».