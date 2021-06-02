В тренерский штаб Анчелотти войдет его бывший подопечный
Экс-фулбек мадридского «Реала» Альваро Арбелоа может войти в тренерский штаб Карло Анчелотти, сообщает журналист Хосе Феликс Диас.
Итальянский специалист не прочь видеть Альваро в своем штабе, так как испанец, с которым Папа Карло ранее работал в Мадриде, уже имеет тренерский опыт в молодежной команде «сливочных» «Инфантиле А».
Арбелоа вместе с «Инфантилем» стал чемпионом в своей возрастной категории в минувшем сезоне. В активе команды 38-летнего начинающего тренера 15 побед, 2 ничьи, ни одного поражения, 104 забитых гола и лишь 5 пропущенных.
Под руководством Анчелотти Арбелоа выигрывал с «Реалом» Кубок Испании и Лигу Чемпионов.
Также, в штаб итальянца вошли Давиде Анчелотти (главный ассистент), Франческо Маури (фитнесс-тренер), Антонио Пинтус (тренер по физ. подготовке) и Симоне Монтанаро (видеоаналитик), работавшие с ним в «Эвертоне».
Напомним, Анчелотти уговорит Рамоса остаться в «Реале».
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