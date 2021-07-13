В центре Киева установят памятную звезду в честь Михайличенко

Также будут отмечены заслуги еще нескольких спортсменов

Алексей Михайличенко / Фото - ФК Динамо Киев

В Киеве будет установлена памятная звезда в честь бывшего футболиста и тренера «Динамо», олимпийского чемпиона Алексея Михайличенко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Нынешний первый вице-президент организации будет награжден в рамках проекта по популяризации национальной культуры, искусства и спорта. Также будут отмечены на «Площади звезд» пауэрлифтерка, паралимпиец Лидия Соловьева и хоккеист Алексей Житник.

Мероприятие состоится 14 июля в 17:00. В нем примут участие президент УАФ Андрей Павелко и глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл причины ухода Михайличенко ради работы в УАФ.