Михайличенко: «Хотелось бы, что бы чудо свершилось»
В центре Киева установят памятную звезду в честь Михайличенко
Также будут отмечены заслуги еще нескольких спортсменов
Алексей Михайличенко / Фото - ФК Динамо Киев
В Киеве будет установлена памятная звезда в честь бывшего футболиста и тренера «Динамо», олимпийского чемпиона Алексея Михайличенко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Нынешний первый вице-президент организации будет награжден в рамках проекта по популяризации национальной культуры, искусства и спорта. Также будут отмечены на «Площади звезд» пауэрлифтерка, паралимпиец Лидия Соловьева и хоккеист Алексей Житник.
Мероприятие состоится 14 июля в 17:00. В нем примут участие президент УАФ Андрей Павелко и глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис раскрыл причины ухода Михайличенко ради работы в УАФ.
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