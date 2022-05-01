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В Турции новый чемпион. Этот клуб не побеждал 38 лет
В седьмой раз в истории «Трабзонспор» выиграл национальное первенство
Фото: ФК Трабзонспор
Новым чемпионом Турции стал «Трабзонспор».
В последнем туре Суперлиги «Трабзонспор» сыграл вничью с «Антальяспором» (2:2), этого было достаточно для оформления золотых медалей досрочно. Теперь «Трабзонспор» недосягаем для ближайшего преследователя – «Фенербахче».
Это первая за 38 лет победа «Трабзонспора» в чемпионате Турции. Всего у этого клуба 7 триумфов в Суперлиге за всю историю турнира.
Ранее сообщалось, что главный преследователь «Трабзонспора» «Фенербахче» хочет пригласить на пост главного тренера Мирча Луческу.
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