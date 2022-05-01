В Турции новый чемпион. Этот клуб не побеждал 38 лет

В седьмой раз в истории «Трабзонспор» выиграл национальное первенство

Фото: ФК Трабзонспор

Новым чемпионом Турции стал «Трабзонспор».

В последнем туре Суперлиги «Трабзонспор» сыграл вничью с «Антальяспором» (2:2), этого было достаточно для оформления золотых медалей досрочно. Теперь «Трабзонспор» недосягаем для ближайшего преследователя – «Фенербахче».

Это первая за 38 лет победа «Трабзонспора» в чемпионате Турции. Всего у этого клуба 7 триумфов в Суперлиге за всю историю турнира.

Ранее сообщалось, что главный преследователь «Трабзонспора» «Фенербахче» хочет пригласить на пост главного тренера Мирча Луческу.