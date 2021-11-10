В УАФ назвали дату, когда определится последний четвертьфиналист Кубка Украины

Один из пунктов регламента соревнований не будет соблюден

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Дирекцией по проведению Кубка Украины утверждены дата, место и время начала матча 1/8 финала турнира между ЛНЗ и «Днепром-1». Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Согласно регламенту, при встрече команд из разных лиг хозяевами игры должны быть представители низшего дивизиона. Однако в данном случае матч состоится на «Днепр-Арене» 1 декабря в 19:00.

Отметим, что уже определились 7 участников четвертьфинала турнира. Ими стали «Александрия», «Ворскла», «Динамо», «Шахтер», «Львов», «Заря» и «Металлист».

Напомним, матч ЛНЗ – «Днепр-1» был перенесен из-за коронавируса.