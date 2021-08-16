В УАФ объяснили, почему огласили заявку сборной Украины до назначения нового тренера

Пока что есть только расширенный список

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Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко, который также является со-главой Комитета национальных сборных, объяснил почему оглашение расширенной заявки украинской национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2022 произошло до того, как команда получила нового главного тренера:

«В соответствии с регламентными требованиями FIFA, вызовы в клубы игрокам на учебно-тренировочный сбор должны быть отправлены за две недели до начала сбора. Комитет национальных сборных УАФ во время своего заседания составил список футболистов, которые будут вызваны на ближайший сбор национальной команды Украины».

Главным кандидатом на пост нового наставника сборной Украины является Александр Петраков. Стало известно, когда могут объявить о его назначении.

Ранее бывший тренер национальной команды рассказал об альтернативном варианте: у руля сборной в тандеме смогут поработать Михайличенко и Олег Блохин.