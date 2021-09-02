Тренер Казахстана рассказал, какое преимущество было у его команды в матче с Украиной
В УАФ ошиблись, Миколенко сможет сыграть с Францией
Защитник получил только первую желтую карточку в отборе на ЧМ-2022
2 сентября 10:30
Виталий Миколенко / Фото: Eurosport
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко все же сможет сыграть против Франции.
УАФ удалила информацию о том, что у защитника перебор желтых карточек. «Горчичник» во встрече с Казахстаном (2:2) стал для Миколенко первым в отборе. Дисквалификация на 1 матч дается после двух желтых карточек.
До этого в отборе у Миколенко была красная карточка в матче с Финляндией, дисквалификацию за которую игрок уже отбыл.
Украина сыграет с Францией 4-го сентября в Киеве.