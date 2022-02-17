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В УАФ отказались проводить сбор «молодежки» в марте

Известна причина такого решения
Футбол Сборная Украины
12:36
В УАФ отказались проводить сбор «молодежки» в марте
Фото - УАФ

В УАФ приняли решение откорректировать планы подготовки молодежной сборной Украины к ближайшим матчам отбора на Евро-2023. 24 марта будет сыгран поединок с Арменией, 29-го – с Францией.

Согласно изначальному плану, «сине-желтые» должны были собраться в Киеве 19 марта и тут же отправиться на сбор в Турцию. Оттуда подопечные Руслана Ротаня вылетели бы на первую встречу.

Но в связи с эпидемиологической ситуацией сбор пройдет в столице Украины. Также планировалось, что весь тренерский штаб будет следить за подготовкой отечественных клубов в Турции. Смог прилететь только главный тренер, посетив сборы 12 команд.

Ранее Ротань поздравил «Динамо» U-19 с выходом в 1/8 финала Юношеской лиги UEFA.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Ротань Сборная Украины U-21 (футбол) Евро-2023 (U-21)

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