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В УАФ подтвердили получение третьей машины VAR

В организации обещают, что система будет работать почти на каждом матче УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
22:39
В УАФ подтвердили получение третьей машины VAR
Фото - УАФ

УАФ получит третью машину VAR. Об этом сообщает пресс-служба организации со ссылкой на куратора украинских арбитров Николы Риццоли.

С 12 по 19 февраля состоялся сбор отечественных рефери в Турции. Помимо прочего, судей обучали работе с системой. В УАФ обещают, что она будет задействована почти на каждом матче тура УПЛ.

Во время сбора арбитры также работали над восстановлением физической формы и теорией. Разбирались некоторые нововведения в правила игры.

Ранее был оглашен календарь 21-го и 22-го туров УПЛ.

Сергей Стаднюк
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