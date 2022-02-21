В УАФ подтвердили получение третьей машины VAR

В организации обещают, что система будет работать почти на каждом матче УПЛ

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УАФ получит третью машину VAR. Об этом сообщает пресс-служба организации со ссылкой на куратора украинских арбитров Николы Риццоли.

С 12 по 19 февраля состоялся сбор отечественных рефери в Турции. Помимо прочего, судей обучали работе с системой. В УАФ обещают, что она будет задействована почти на каждом матче тура УПЛ.

Во время сбора арбитры также работали над восстановлением физической формы и теорией. Разбирались некоторые нововведения в правила игры.

Ранее был оглашен календарь 21-го и 22-го туров УПЛ.