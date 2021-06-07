Павелко: «УАФ детально проработала с UEFA юридические аспекты новой формы»
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
Выборы состоятся в марте 2022 года
17:24
Фото - УАФ
Исполком УАФ принял решение созвать отчетно-выборный XXV конгресс организации 7 марта 2022 года. Именно тогда состоятся выборы нового президента УАФ.
Как сообщает пресс-служба организации, 3 июня стартовал процесс выдвижения и регистрации кандидатов на должность. На сегодняшний день процедура продолжается.
Отмечается, что ряд постоянных членов УАФ уже принял решение о своем выдвижении. Нынешним президентом организации является Андрей Павелко.
Ранее сообщалось, что баллотироваться на пост планирует президент «Руха» Григорий Козловский.
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