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В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации

Выборы состоятся в марте 2022 года
Футбол Сборная Украины
17:24
В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
Фото - УАФ

Исполком УАФ принял решение созвать отчетно-выборный XXV конгресс организации 7 марта 2022 года. Именно тогда состоятся выборы нового президента УАФ.

Как сообщает пресс-служба организации, 3 июня стартовал процесс выдвижения и регистрации кандидатов на должность. На сегодняшний день процедура продолжается.

Отмечается, что ряд постоянных членов УАФ уже принял решение о своем выдвижении. Нынешним президентом организации является Андрей Павелко.

Ранее сообщалось, что баллотироваться на пост планирует президент «Руха» Григорий Козловский.

Сергей Стаднюк
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УАФ Андрей Павелко

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