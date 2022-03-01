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В UEFA хотят лишить россию трансляций любого европейского топ-чемпионата и еврокубков

Оккупанты будут смотреть чемпионат беларуси
Футбол В Европе
22:26
В UEFA хотят лишить россию трансляций любого европейского топ-чемпионата и еврокубков
фото / UEFA

Российский журналист Алексей Андронов сообщил, что болельщики террористического государства россия не смогут смотреть европейский футбол.

Ранее все российские команды отстранили от всех футбольных соревнований.

 «Насколько я понимаю, не только НХЛ может уйти из российского эфира. В UEFA идут консультации по Лиге Чемпионов.

Вполне вероятно, что UEFA откажет в показе в россии футбола. И дальше последует эффект домино. Остается чемпионат беларуси, который все смотрели 2 года назад».

Петр Приходько
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