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В UEFA хотят лишить россию трансляций любого европейского топ-чемпионата и еврокубков
Оккупанты будут смотреть чемпионат беларуси
фото / UEFA
Российский журналист Алексей Андронов сообщил, что болельщики террористического государства россия не смогут смотреть европейский футбол.
Ранее все российские команды отстранили от всех футбольных соревнований.
«Насколько я понимаю, не только НХЛ может уйти из российского эфира. В UEFA идут консультации по Лиге Чемпионов.
Вполне вероятно, что UEFA откажет в показе в россии футбола. И дальше последует эффект домино. Остается чемпионат беларуси, который все смотрели 2 года назад».
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