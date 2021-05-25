В UEFA назвали причины создания Лиги Конференций

Чеферин хочет, чтобы больше команд выступало в еврокубках

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Президент UEFA Александер Чеферин назвал причины создания Лиги Конференций. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными — дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи. Вот почему мы создали Лигу конференций UEFA.

В состав UEFA входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продолжать выступление в Европе как можно дольше».



Ранее был презентован трофей Лиги Конференций.