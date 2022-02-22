В UEFA опровергли планы по переносу финала ЛЧ из Санкт-Петербурга из-за ситуации в Украине

Накануне президент РФ Путин признал так называемые «ДНР» и «ЛНР»

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UEFA не планирует менять место проведения финала Лиги чемпионов-21/22. Об этом сообщает журналист Evening Standard Дэн Килпатрик.

Ранее сообщалось, что организация может перенести решающую встречу из Санкт-Петербурга в Лондон. В качестве причины называлась ситуация с признанием так называемых «ДНР» и «ЛНР» Россией и потенциальным полномасштабным введением войск в Украину.

В UEFA заявили, что внимательно следят за ситуацией в стране. Однако на данный момент нет планов по смене места проведения.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая. Игру должна принять «Газпром-Арена».