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В UEFA разработали план действий в случае срыва матча на Евро-2020

Поединки будут переиграны с несколькими условиями
Футбол Евро-2020
6 июня 12:20
В UEFA разработали план действий в случае срыва матча на Евро-2020
Фото - UEFA

В UEFA был разработан план действий в случае, если матч в рамках Евро-2020 невозможно будет начать или доиграть. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что в таких случаях поединок должен быть переигран на следующий день. При наличии возможности встреча пройдет на том же стадионе. Если она была прервана – продолжится с той же минуты, на которой завершилась. Мяч будет разыгран приблизительно с той же точки, в которой находился на момент прерывания матча.

Команды смогут провести замены перед переигровкой. Однако должен соблюдаться ряд условий:

– В матче не сможет принять участие дисквалифицированный, удаленный или замененный в первой игре футболист;

– Удаления переносятся на переигровку. Команды выйдут на игру в аналогичном численном составе;

– Предупреждения, выписанные игрокам в прерванной игре, остаются в силе;

– Сохраняется оставшееся в первом матче количество замен;

Бывший защитник сборной Украины Виталий Мандзюк хотел бы видеть команду в полуфинале Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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