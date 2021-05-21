В UEFA заявили, что потери клубов из-за пандемии составят 9 миллиардов евро

Второй сезон подряд болельщики лишь изредка появляются на трибунах

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В UEFA подсчитали потери футбольных клубов за последние два сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает в отчете организации на официальном сайте.

По информации источника, общие потери составят около 9 миллиардов евро за 2 последних сезона. Клубы потеряли более 4 миллиардов только на продаже билетов, которая не происходила. Почти 3 миллиарда – от спонсорских контрактов. Почти 2 миллиарда – от телетрансляций.

Напомним, вскоре состоится Евро-2020, который в UEFA перенесли с 2020-го года на 2021-й. Турнир стартует 11-го июня 2021-го года.