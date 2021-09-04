В Украине пожизненно дисквалифицировали тренера за избиение судьи

Специалист намерен оспорить решение

Александр Кулик

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пожизненно дисквалифицировал главного тренера «Олимпии» Александра Кулика за нападение на арбитра Ростислава Дубину.



Сам Дубина заявил, что не знает о решении КДК.

– Я не знаю. У меня нет такой информации. Вас не вызывали на КДК? – Нет. Если информация окажется верной, вы будете оспаривать это решение? – Конечно. Естественно буду.

Инцидент случился после матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины между «Олимпией» и «Волчанском» (0:1). Кулик выбежал на поле и несколько раз ударил Дубину.