Шевченко: «Никакого письма от УАФ о приглашении на переговоры по контракту я не получал»
В Украине пожизненно дисквалифицировали тренера за избиение судьи
Специалист намерен оспорить решение
Александр Кулик
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ пожизненно дисквалифицировал главного тренера «Олимпии» Александра Кулика за нападение на арбитра Ростислава Дубину.
Сам Дубина заявил, что не знает о решении КДК.
– Я не знаю. У меня нет такой информации.
Вас не вызывали на КДК?
– Нет.
Если информация окажется верной, вы будете оспаривать это решение?
– Конечно. Естественно буду.
Инцидент случился после матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины между «Олимпией» и «Волчанском» (0:1). Кулик выбежал на поле и несколько раз ударил Дубину.
Комментарии 0