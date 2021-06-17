В УПЛ отреагировали на слухи о замене «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ

Дикий прокомментировал ситуацию

Евгений Дикий / Фото: УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий отреагировал на слухи о том, что «Металлист 1925» будет заменен на «Металл» в новом сезоне УПЛ.

«Официальных данных никаких нет. Связались с представителями «Металлиста 1925» там, если сказать корректно, несколько шокированы и очень удивлены. Откуда могут расти ноги у все этого – сложно сказать. Не исключаю, что такие инфоповоды создаются специально, чтобы внести дисбаланс в общую ситуацию вокруг УПЛ. Других вариантов я не вижу».

Напомним, «Металлу» официально разрешили переименоваться в «Металлист».