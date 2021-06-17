«Металлист 1925» официально отреагировал на слухи о том, что клуб заменят в УПЛ «Металлом»
В УПЛ отреагировали на слухи о замене «Металлиста 1925» на «Металл» в УПЛ
Дикий прокомментировал ситуацию
Евгений Дикий / Фото: УПЛ
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий отреагировал на слухи о том, что «Металлист 1925» будет заменен на «Металл» в новом сезоне УПЛ.
«Официальных данных никаких нет. Связались с представителями «Металлиста 1925» там, если сказать корректно, несколько шокированы и очень удивлены.
Откуда могут расти ноги у все этого – сложно сказать. Не исключаю, что такие инфоповоды создаются специально, чтобы внести дисбаланс в общую ситуацию вокруг УПЛ. Других вариантов я не вижу».
Напомним, «Металлу» официально разрешили переименоваться в «Металлист».
Комментарии 0