Кравченко: «Играя в УПЛ, Италия пробила бы не меньше двух пенальти»
В УПЛ оценили вероятность снятия «Олимпика» с чемпионата
Исполнительный директор лиги ответил на вопрос о будущем клуба
Фото - Олимпик Донецк
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не подтвердил возможность снятия «Олимпика» с чемпионата Украины.
На данный момент такого вопроса нет на повестке дня. «Олимпик» пока никакой официальной или неофициальной информации касательно возможных подобного рода перестановок не предоставлял. На заседании участников УПЛ 15 июня мы не планируем рассматривать такой вопрос.
Мы не обсуждали этот вопрос с клубами, потому что у нас нет для этого оснований. Мы все-таки верим, что «Олимпик» останется.
Ранее покинувший «Олимпик» Яя Туре вошел в тренерский штаб российского клуба.
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