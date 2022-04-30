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В УПЛ прокомментировали слухи о том, что клубы начнут следующий сезон в соседних чемпионатах

Пока лиге не поступало такого предложения
Футбол Украинская Премьер-лига
18:02
В УПЛ прокомментировали слухи о том, что клубы начнут следующий сезон в соседних чемпионатах
Евгений Дикий / Фото: УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал слухи о том, что со следующего сезона украинские клубы будут выступать в соседних чемпионатах.

«Лично к нам такого предложения не поступало. На общем собрании клубов УПЛ, состоявшемся 26 апреля, все поддержали инициативу, что вновь созданная рабочая группа отработает все возможные варианты развития событий. Не исключено, что этот вариант будет обсуждаться.

Рабочая группа до 6 мая соберет все вопросы и пожелания клубов, которые нужно будет изучить. В конце мая или начале июня мы планируем собраться и уже очно обсудим все моменты».

Ранее также сообщалось, что УПЛ может начать новый сезон на западе Украины.

Источник: FanDay Петр Приходько
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