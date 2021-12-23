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В «Вересе» появится до семи новых должностей

Решение принято путем голосования наблюдательного совета клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
18:27
В «Вересе» появится до семи новых должностей
Фото - НК Верес

В «Вересе» появится должность вице-президента. Об этом сообщает пресс-служба ровенцев.

За соответствующее решение проголосовали члены наблюдательного совета клуба. Отмечается, что вице-президентов будет не более семи.

Уже известно имя первого из них. Это Мирон Чернецкий, который будет отвечать за направление детско-юношеского футбола и команду U-19.

Ранее спортивный директор «Вереса» Вячеслав Шевчук рассказал о переговорах «Вереса» с двумя игроками своих сборных.

Сергей Стаднюк
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