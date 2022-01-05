Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне
В «Вересе» заявили, что сделают все для дебюта блогера Поворознюка в УПЛ
Ранее он сыграл в Первой лиге
Дмитрий Поворознюк / Фото - НК Верес
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился отношением к тому, что блогер Дмитрий Поворознюк анонсировал третий сезон сериала про ровенский клуб.
С радостью воспринял такую новость, что будет третий сезон. Это всем интересно. Я отнесся к этому положительно.
Рад и тому, что Дима будет с нами. Мы скучали по нему. Сделаем все возможное, чтобы он дебютировал в УПЛ.
Ранее Поворознюк сыграл на профессиональном уровне в Первой лиге.
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