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В «Вересе» заявили, что сделают все для дебюта блогера Поворознюка в УПЛ

Ранее он сыграл в Первой лиге
Футбол Украинская Премьер-лига
17:30
В «Вересе» заявили, что сделают все для дебюта блогера Поворознюка в УПЛ
Дмитрий Поворознюк / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился отношением к тому, что блогер Дмитрий Поворознюк анонсировал третий сезон сериала про ровенский клуб.

С радостью воспринял такую новость, что будет третий сезон. Это всем интересно. Я отнесся к этому положительно.

Рад и тому, что Дима будет с нами. Мы скучали по нему. Сделаем все возможное, чтобы он дебютировал в УПЛ.

Ранее Поворознюк сыграл на профессиональном уровне в Первой лиге.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Верес Юрий Вирт

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