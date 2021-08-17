Анчелотти опроверг информацию о том, что он хочет видеть Роналду в «Реале»
В «Ювентусе» хотят оставить Роналду
Но сейчас все зависит от решения португальца
19:30
Криштиану Роналду / Фото: Ювентус
Руководство «Ювентуса» хочет, чтобы форвард Криштиану Роналду
остался в клубе в это трансферное окно, сообщает Sky Sport.
На текущий момент известно, что Роналду не сообщал совету директоров клуба о желании покинуть команду.
Также туринцы не получали предложений о трансфере 36-летнего португальца.
Напомним, ранее сообщалось, что агенты предложили Роналду «Манчестер Сити».